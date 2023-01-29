نيس يُفكر جديا في إعارة براهيمي

كشفت اليوم الأحد وسائل إعلام فرنسية عن رغبة فريق نيس الفرنسي في إعارة، نجمه الدولي الجزائري، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث ذكرت صحيفة “ليكيب” أن إدارة نيس، تُفكر جديا في إعارة، بلال براهيمي، القادم من آنجي خلال صيف 2022.

وذلك إلى نادي تروا الناشط في الليغ 1، من أجل منحه فرصة المشاركة أكثر خلال النصف الثاني من الموسم.

كما أضاف المصدر أن اللاعب المُرتبط بعقد مع نيس إلى غاية شهر جوان من سنة 2026 مُستاء من وضعيته ومُشاركته كبديل.