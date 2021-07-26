نيشيا موميجي أصغر الحاصلين على ميدالية ذهبية بأولمبياد طوكيو

أصبحت اللاعبة الأولمبية نيشيا موميجي البالغة من العمر 13 عاما فقط، واحدة من أصغر الرياضيين الحاصلين على الميداليات الذهبية، حيث ذكرت صحيفة “ذا جابان تايمز” اليابانية أن نيشيا ، أحرزت في أول ظهور رياضي، أول ميدالية ذهبية في التزلج على الألواح في الألعاب الأولمبية عقب فوزها على منافستها رايسا ليل من البرازيل، وعلى مواطنتها المخضرمة نسبياً في هذه الرياضة فونا ناكاياما.

وأنهت نيشيا بنتيجة 15.26 نقطة لتحرز الذهب وحصلت اليابانية فونا ناكاياما على الميدالية البرونزية محققة 14.49 نقطة .. بينما نالت ليل الميدالية الفضية بنتيجة 14.64.