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الوطني

نيكاراغوا تعتزم إعادة فتح سفارتها بالجزائر قريبا

بقلم نسرين محفوف
نيكاراغوا تعتزم إعادة فتح سفارتها بالجزائر قريبا
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التقى رئيس المجلس الشعبي، ابراهيم بوغالي وزير خارجية جمهورية نيكاراغوا، دونيس مونكادا. على هامش حضوره مراسم تنصيب رئيس جمهورية نيجيريا.

وحسب بيان للمجلس فإن الطرفين تناولا خلال اللقاء “واقع العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين. وتباحثا سبل تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة. لاسيما فيما يخص العمل البرلماني المشترك عن طريق تقوية جسور التواصل والحوار بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين”.

وبالمناسبة، عبر وزير خارجية جمهورية نيكاراغوا عن رغبة بلاده في إعادة فتح سفارتها في الجزائر في القريب العاجل.

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