نيكولين: “لست بحاجة لنيمار أو مبابي أريد محاربين مثل ديلور”

الرياضة
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نيكولين: “لست بحاجة لنيمار أو مبابي أريد محاربين مثل ديلور”
بقلم كريم.تيغرمت

عاد رئيس نادي مونبوليي الفنسي، لورون نيكولين، للحديث عن كيفية وسبب استقدامه للدولي الجزائري أندي ديلور، وأسباب اختياره لهذا الأخير.

وقال نيكولين، بخصوص استقدامه لأندي ديلور، في تصريح لـ”Midi libre”: “لست من محبي الرهان، لقد حاربت مع تولوز، وأشخاص آخرين لاستقدامه، كنت متؤكدا أنه لاعب جيد”.

وأضاف: “لست بحلجة لمبابي، ونيمار، أريد أشخاصا عندما تحدثهم يذهبون إلى الحرب، وهذا ما يفعله أندي، وبدون رجال مثله، نحن مجرد فريق كالبقية”.

وتابع لورون نيكولين: “بالميزانية الـ10 أو 11 في (الليغ1)، نحن بحاجة للرغبة، والهوية، وأن يقدم كل شخص 110%، وعليهم أن يحبو ذلك”.

يذكر أن أندي ديلور (28 عاما)، انضم إلى نادي مونبوليي صيف 2019، قادما من نادي تولوز، وهو مرتبط بعقد إلى غاية 2023.


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