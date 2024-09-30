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الرياضة

“نيلسون مانديلا” يفتح أبوابه مجددا أمام الأندية العاصمية

بقلم محمد لمين صحراوي
“نيلسون مانديلا” يفتح أبوابه مجددا أمام الأندية العاصمية
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بات ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، جاهزا لاحتضان لقاءات الأندية المحلية، بعد أزيد من شهر عن غلقه من أجل إعادة التهيئة.

وكانت السلطات المعنية، قد قررت يوم 18 أوت الماضي، غلق ملعب “نيلسون مانديلا” بعد “فضيحة” تدهور أرضية ميدانه والمدرجات، والتي أطاحت بكل من المدير السابق لديوان مركب محمد بوضياف، إسماعيل محمد السعيد، وكذا المسؤول عن تسيير الملعب.

وسيعود “نيلسون مانديلا” لاحتضان المباريات الرسمية. بداية من هذا الأربعاء، وذلك، بمناسبة لقاء اتحاد العاصمة والضيف اتحاد بسكرة.

وبالرغم من أن الرابطة المحترفة لكرة القدم، لم تعلن إلى حد كتابة هذه الأسطر، عبر موقعها الالكتروني، عن مكان إجراء اللقاء، المندرج ضمن تسوية الجولة الـ 1.

إلا أن إدارة اتحاد العاصمة، كشفت لدى إعلانها اليوم الاثنين. عن انطلاق عملية بيع التذاكر الخاصة بالمواجهة، بأن الأخيرة ستقام رسميا على أرضية “نيلسون مانديلا” بداية من الساعة 19:00.

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