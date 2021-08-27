نيللى كريم وهشام عاشور يتلقيان هدية زفاف طريفة

تلقت الفنانة المصرية نيللى كريم، وزوجها هشام عاشور، لاعب الإسكواش السابق، الصبارة الراقصة. هدية من أحد أصدقائهما في نيويورك.

ونشرت نيللى فيديو للصبارة الراقصة عبر ستورى حسابها الرسمي بانستجرام. وكانت النجمة نيللي كريم قد ظهرت في صور جديدة مع زوجها نجم الإسكواش السابق هشام عاشور. بصحبة عدد من أصدقائهما، أثناء قضائهما لشهر العسل في نيويورك. يتجولان في شوارع نيويورك ونالت الصور إعجاب العديد من الجمهور فور قيام عاشور بنشرها عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع “إنستغرام”.