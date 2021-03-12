نيللي كريم تعود في رمضان 2021 بــ “ضد الكسر”

طرح بوستر مسلسل “ضد الكسر” للفنانة نيللي كريم الذي سيعرض في رمضان، وهذا مع اقتراب شهر رمضان وتوالي الإعلانات .

وظهرت نيللي كريم على البوستر بمفردها تقف أمام مرآة وتمسك هاتفها المحمول وتصور نفسها سيلفي، وآثار دماء على كتفها الأيسر.

وتفاعل مع بوستر المسلسل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوه بالمشوق والغامض، لكون البوستر لم يكشف عن الكثير.

كما نشرت الفنانة نيللي على مدار الأيام الماضية عدداً من الصور من كواليس تصوير المسلسل.

للتذكير المسلسل من بطولة نيللي، محمد فراج ، والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.

يشار أن نيللي شاركت في رمضان 2020 بمسلسل “بـ100 وش” لأول مرة بدور وعمل درامي كوميدي اجتذب نجاحاً جماهيرياً كبيراً.