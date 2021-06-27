نيللي كريم تكشف عن إصابتها بورم في وجهها

فاجأت النجمة المصرية نيللي كريم جمهورها، بكشفها عن إصابتها بورم في الوجه، تطلب قيامها بعلمية جراحية. وقالت الفنانة خلال حولها ضيفة ببرنامج “واحد من الناس”: “كانت ستتم العملية عن طريق الأذن.واترعبت من حديث الأطباء الذين قالوا لى إنني سأجلس في البيت سنة”.

وأضافت الفنانة: “اتخضيت وكنت قلقانة وروحت لأكثر من طبيب، والطبيب الأول قلي ممكن تتشلي بس هترجعي تاني خلال سنة وتكوني كويسة.وفي أمريكا الدكتور قلي هتكوني كويسة.وطبعاً كنت خايفة، لأن ده معناه أني هقعد في بيتي من غير شغل وهبطل تمثيل”.

وتابعت الفنانة المصرية: “بعد العملية والعلاج، الحمد لله بقيت أحسن وربنا لطف.والدرس اللي استفدته من تجربتي مع المرض أننا معرضون كل يوم لمشكلات، ولكن لازم إحساس الرضا يكون مسيطر علينا”.وأضافت نيللي كريم: “لابد دائما أن نكون راضين بالقضاء والقدر لأنه مهم جدا وقت الشد.والحمد لله عملت العملية في أمريكا ونجحت، وأول ما فقت من البنج اتصلت بكل أحبابي ومنهم كاملة أبو ذكرى قولتلها بحبك أوي”.