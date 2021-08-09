نيللي كريم تُؤجل عقد قرانها بعد وفاة دلال عبد العزيز

أجلت النجمة المصرية، نيللي كريم، حفل حنة زفافها، والذي كان من المقرر عقده مساء أمس الأحد، بسبب وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز.

وأكدت نيللي كريم، أنها في حالة حداد لمدة ثلاثة أيام على الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

وقررت الفنانة الغاء حفل حنة الزفاف حتى بعد انتهاء أيام الحداد، والاكتفاء بمراسم عقد القران داخل منزلها، وبحضور عدد محدود من أفراد العائلتين.

وعقدت نيللي كريم، خطوبتها، مع لاعب الاسكواش المعتزل ورجل الأعمال هشام عاشور، أثناء العطلة الصيفية.

وكشفت نيللي كريم، إنها ستحتفل بزواجها بدون حفل زفاف في شهر أوت الجاري.

وسبق لنيللي كريم الزواج مرتين الأولى بعمر 17 عاما ودون موافقة أهلها وأنجبت ولدين هما كريم ويوسف، والثانية من خبير التغذية هاني أبو النجا وأنجبت منه ابنتين هما سيليا وكندة وتم الطلاق عام 2015.