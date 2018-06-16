نيمار: “أريد مواجهة ألمانيا والثأر لخسارتنا” !!

صرح “نيمار جونيور” قائد المنتخب البرازيلي أنه يريد مواجهة المنتخب الألماني في المونديال، وأكد أنه يريد الثأر للخسارة المهينة في مونديال 2014.

وكان نيمار غائبا عن نصف نهائي مونديال 2014 أين انهزم المنتخب البرازيلي بنتيجة 7-1 ضد “المانشافت”.

وقال نجم “السيليساو”: “أريد مواجهة ألمانيا مرة أخرى في مونديال روسيا”.

وأضاف: “بوجودي فوق أرضية الميدان لم نكن لننهزم بتلك النتيجة، كانت خسارة قاسية ومؤلمة لجميع البرازيليين”.

وتابع: “الآن لدينا فرصة جديدة في هذا المونديال لكي نمحي ما حدث في مونديال 2014”.

وختم كلامه: “لربما سنواجه المنتخب الألماني ونثأر لخسارتنا”.