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الرياضة

نيمار :” أنا هنا في السعودية.. أنا هلالي”

بقلم عزيز طالبي
نيمار :” أنا هنا في السعودية.. أنا هلالي”
نيمار
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قدّم النجم البرازيلي نيمار جونيور، اليوم الثلاثاء، بطريقة خرافية عبر تقنية ثلاثية الأبعاد من فريقه الجديد الهلال السعودي.

ونشر الفيديو، عبر الصفحة الرسمية للفريق السعودي، أين قدّم فيه نيمار نفسه للجماهير العربية و السعودية خصوصا، حيث قال “أنا هنا في السعودي .. أنا هلالي”.

كما ظهر اللاعب السابق لباريس سان جيرمان سعيدا بتجربته الجديدة، في ظل التحاق نجوم كبار قبل بدوري “روشن” السعودي على غرار كريستيانو رونالدو وكريم بن زيمة و رياض محرز.

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