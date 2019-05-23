“نيمار” أو “مبابي”..”بيريز” يُحضّر لصفقة “القرن” !

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية، أن “فلورنتينو بيريز” رئيس “ريال مدريد” يريد التعاقد مع أحد نجمي “باريس سان جيرمان”.

والأمر يتعلق بالبرازيلي “نيمار جونيور” أو الفرنسي “كليان مبابي” خاصة هذا الأخير الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل في وقت سابق.

حيث صرح علنا أنه يريد أن يأخذ مسؤوليات أكبر في فريق العاصمة الفرنسية أو يرحل لفريق آخر.

ولهذا السبب فإن “بيريز” يحضر لصفقة “القرن”، تصريحات “مبابي” أعادت فكرة ضم أحدهما في الصائفة للنادي الملكي.

فبعد أن حسمت الادارة صفقة “هازارد” بنسبة كبيرة، سيتريث “بيريز” قبل حسم صفقات آخرى، فسينتظر قرار “باريس سان جيرمان” قبل الحديث مع “نيمار أو مبابي”.