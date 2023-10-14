نيمار وفينيسيوس يتورطان في فضيحة أخلاقية بمعسكر “السيليساو”

اهتز تربص منتخب البرازيل. الجاري حاليا، على وقع فضيحة أخلاقية. بطلها النجم نيمار داسيلفا. ومواطنيه فينيسيوس. وريتشارليسون.

وحسب موقع “فوت ميركاتو“، قضى نيمار، رفقة كل من فينيسيوس، وريتشارليسون، ليلة الخميس مع ثلاثة فتيات، في فندق إقامة منتخب البرازيل.

كما كشف الصحفي البرازيلي، ماثيوس بالدي، عبر حسابه على “تيوتر”، أسماء الفتيات اللواتي تواجدن مع نجوم منتخب البرازيل، بالإضافة لتسجيل صوتي يؤكد هذه الحادثة.

وجاءت هذه الواقعة، في نفس الليلة التي تعادل فيها منتخب البرازيل. في أمام فينيزويلا بنتيجة (1-1). ضمن تصفيات كأس العالم 2026. ما أثار ضجة واسعة عبر الصحافة العالمية ومواقع التواصل الإجتماعي.