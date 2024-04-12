نيمار يتجه لانفاق 130 مليون أورو من أجل انقاذ فريق سانتوس البرازيلي

يسعى النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، لاعب نادي الهلال السعودي، لانفاق ما يقارب 130 مليون اورو، من أجل انقاذ الفريق الذي تكون فيه. نادي سانتوس البرازيلي.

وحسب تقارير صحفية أوروبية، يدرس نيمار. شراء جميع أسهم فريق سانتوس البرازيلي. بالشراكة مع والده.

وسيكون نيمار، مجبرا على دفع 130 مليون أورو، لتسديد ديون الفريق، وانقاذه من الأزمية التي يمر بها، بهدف اعادته للمستوى الاحترافي.

وتعتبر هذه الخطوة استثمار من النجم نيمار داسيلفا، ورد جميل الفريق الذي تكون فيه ومنحه فرصة الاحتراف ومعانقة النجومية.