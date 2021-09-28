نيمار يتصالح مع محرز بعد شجار الموسم الماضي !

أقدم النجم الدولي البرازيلي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي “نيمار دا سيلفا” على مُصالحة رياض محرز سهرة اليوم الثلاثاء.

“نجم السامبا” ظهر خلال مواجهة البياسجي أمام مانشستر سيتي الانجليزي وهو يقوم بتبادل أطراف الحديث مع رياض محرز.

هذا وخلال ذات اللقطة ظهر نيمار مُبتسما وهو يتحدث مع قائد الخضر تحت أنظار ليونيل ميسي.

يُذكر أن مواجهة الموسم الماضي بين الفريقين كانت قد شهدت تشنج الأعصاب بين نيمار ومحرز.