نيمار يتعرض إلى قطع في الرباط الصليبي والغضروف

كشفت إدارة نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، عن إصابة نجم الفريق البرازيلي نيمار جونيور بقطع في الرباط الصليبي.

وقال نادي الهلال السعودي عبر الصفحة الرسمية على منصة “X” :” أوضحت الفحوصات الطبية تعرض نيمار لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يجري عملية جراحية في وقت لاحق، وبرنامج علاجي تحدد مدته بعد العملية”.

كما أكدت أن نيمار تعرض للإصابة في لقاء منتخبه البرازيل أمام منتخب البراغواي ضمن منافسات الجولة 4 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة مونديال 2026.

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