نيمار يتلقى أخبارا مفرحة من المحاكم الإسبانية

كشف موقع “قول” العالمي، اليوم الثلاثاء، أن إحدى المحاكم الإسبانية برأت النجم البرازيلي نيمار من تهم فساد.

وقال ذات المصدر، أن المحكمة الاسبانية برأت اللاعب البرازيلي بشأن صفقة انتقاله من سانتوس البرازيلي في 2013 صوب برشلونة.

وجاء القرار بعد أيام فقط من توديع نجم باريس سان جيرمان المونديال الذي تجري فعالياته بقطر، على يد منتخب كرواتيا.

كما أفادت النيابة المختصة بنظر القضية التي فجرتها شركة “دي اي إس” التي كانت تمتلك 40 بالمئة من حقوق صفقات نيمار في ذلك التوقيت. والتي قالت أنها كانت تمتلك مستحقات من صفقة اللاعب “الفنّان”.

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