نيمار يتهم لاعبي “لوام” بالعنصرية ويصنع الحدث في فرنسا !

اختلط الحابل بالنابل في مباراة “الكلاسيكو” في فرنسا بين “باريس سان جيرمان” و”أولمبيك مارسيليا” أين تم طرد 5 لاعبين.

لكن الطرد الأبرز كان لـ “نيمار” الذي انفجر غاضبا من الحكام ومن تقنية “الفار” حسب ما نشره في “التويتر”.

البرازيلي اتهم “ألفارو” لاعب “أولمبيك مارسيليا” بالعنصرية واصفا إياه بالقرد، قبل أن يصرح نيمار قائلا: “أسفي الوحيد أنني لم أقم بدهس هذا الشخص في وجهه”.

وبعدها ايضا نشرة تغريدة أخرى: “الفار شاهد ما قمت به، لكن لا أحد تحدث عن العبارات العنصرية أريد مشاهدتها أنا كذلك، غريب أمركم”.

يذكر أن “أولمبيك مارسيليا” نجح في تحقيق فوزه الأول على “البياسجي” منذ 9 سنوات كاملة.