نيمار يحطّم رقم روماريو ويقترب من رونالدو !!

نجح نجم المنتخب البرازيلي، نايمار دا سيلفا، في قيادة البرازيل لتحقيق الفوز أمام كوستاريكا بنتيجة 2-0 ضمن المجموعة الخامسة لمونديال روسيا.

وسجل كوتينيو الهدف الأول في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، قبل أن يضيف نيمار الهدف الثاني في الدقيقة 90+7.

وأصبح نيمار بعد هدف اليوم ثالث أفضل هداف في تاريخ البرازيل برصيد 56 هدفا متفوقا على روماريو صاحب الـ55 هدفا.

فيما إقترب كثيرا من رقم الأسطورة بيليه بـ77 هدفا وقبله المهاجم والظاهرة رونالدو بـ 66 هدفا.