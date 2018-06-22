نيمار يحطّم رقم روماريو ويقترب من رونالدو !!

نجح نجم المنتخب البرازيلي، نايمار دا سيلفا، في قيادة البرازيل لتحقيق الفوز أمام كوستاريكا بنتيجة 2-0 ضمن المجموعة الخامسة لمونديال روسيا.
وسجل كوتينيو الهدف الأول في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، قبل أن يضيف نيمار الهدف الثاني في الدقيقة 90+7.
#BRA #CRC
نيمار سجّل هدفه رقم 56 للبرازيل وانفرد بالمركز الثالث متفوقاً على روماريو (55) في قائمة أفضل هدّاف للسيليساو.#BRACRC #روسيا2018 pic.twitter.com/B9TrHiubXI
— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) June 22, 2018
وأصبح نيمار بعد هدف اليوم ثالث أفضل هداف في تاريخ البرازيل برصيد 56 هدفا متفوقا على روماريو صاحب الـ55 هدفا.
فيما إقترب كثيرا من رقم الأسطورة بيليه بـ77 هدفا وقبله المهاجم والظاهرة رونالدو بـ 66 هدفا.
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