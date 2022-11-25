نيمار يخرج عن صمته:”أمر بإحدى أصعب لحظات مسيرتي”

خرج النجم الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، عن صمته بعد اصابته أمس الخميس في مواجهة البرازيل أمام صربيا.

حيث كتب، نيمار، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” اليوم الجمعة:”الفخر والحب الذي أشعر به عند ارتداء هذا القميص ليس له تفسير”.

كما أضاف:”لا يوجد شيء في حياتي سهل، كان علي دائما أن أطارد أحلامي وأهدافي، ولم أتمن الشر لأي شخص”.

قبل أن يختم:”اليوم، كان أحد أصعب لحظات مسيرتي الكروية، ومجددا جاءت في كأس العالم”.

“نعم، أعاني من إصابة، الأمر ممل ومؤلم، لكنني واثق من أنه سيكون لدي الفرصة للعودة لأنني سأفعل ما بوسعي من أجل مساعدة منتخب بلدي وزملائي ونفسي.. إيماني لا ينتهي”.