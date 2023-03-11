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الرياضة

نيمار يخضع لعملية جراحية ناجحة

بقلم كريم تيغرمت
نيمار يخضع لعملية جراحية ناجحة
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خضع النجم البرازيلي، نيمار داسيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم السبت، لعملية جراحية ناجح بمستشفى “أسبيتار” بقطر.

وأكدت إدارة البي آس جي، بأن العملية التي خضع لها نيمار على مستوى الكاحل الأيمن، كانت ناجحة حسب الأطباء.

كما أضاف مسؤولو النادي الباريسي، بأن نجم الفريق سيتبع في المرحلة المقبلة بروتوكول راحة ورعاية.

وظهر نيمار، في صورة نشرها الموقع الرسمي لناديه، بحالة جيدة، إلى جانب الأخصائيين الذين أشرفوا على عمليته الجراحية.

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