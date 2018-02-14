نيمار يخطف الأنظار في قمة البياسجي والريال بتسريحته الجديدة

خطف النجم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جرمان الفرنسي الأنظار قبل إنطلاق قمة فريقه والمُضيف ريال مدريد سهرة اليوم الأربعاء.

في لقاء ذهاب الدور ثمن النهائي لمنافسة كأس رابطة أبطال أوروبا، وظهر نيمار في العملية الإحمائية لفريقه الباريسي قبل اللقاء بتسريحة شعر جديدة.

والمعروف عن نيمار خرجاته الغريبة الكثيرة خاصة المُتعلقة بطريقة اللباس وكذا تسريحات الشعر الذي كثيرا ما صنع بها الحدث في وسائل التواصل الإجتماعي.

ويُذكر أن الموقعة النارية بين ريال مدريد وباريس سان جرمان ستنطلق بعد لحظات فقط.