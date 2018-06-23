نيمار يدخل تاريخ المونديال بهدفه في مرمى كوستاريكا

الرياضة
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نيمار يدخل تاريخ المونديال بهدفه في مرمى كوستاريكا نيمار
بقلم عبد النور حواز

دخل النجم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا تاريخ نهائيات كأس العالم بهدفه أمس الجمعة في مرمى المنتخب الكوستاريكي.

حيث نشر الحساب الرسمي لكأس العالم على “التويتر” تغريدة أكد فيها أن نجم السيلساو أصبح أول لاعب يُسجل هدفا في الدقيقة ال7 من الوقت بدل الضائع أي الدقيقة ال97.

وأشار حساب كأس العالم في تغريدته أن الهدف المتأخر في تاريخ المونديال سُجل في الدقيقة ال95 قبل أن يُحطمه نيمار بهدفه أمس.

وفازت البرازيل على كوستاريكا بثنائية دون رد في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من مونديال روسيا.

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