نيمار يرد على أنباء اعتزاله دوليا
بقلم عزيز طالبي
ردّ نجم منتخب البرازيل نيمار على أنباء اعتزاله دوليا بسبب الإقصاء المر من مونديال قطر مثل بقية النجوم العالمية.
وقال نيمار في تصريحه الذي نقله موقع “بيان سبورتس” القطرية، اليوم :” الهزيمة لا زالت تؤلمنا كثيرا. كنا قريبين جدا، لسوء الحظ لا زلت أتعلم من الخسارة، لكن الهزائم تجعلني أقوى”.
و أضاف نيمار :”أود أن أشكر الشعب البرازيلي على دعمه و عاطفته”.
كما أردف نجم باريس سان جيرمان :”اشكر قطر على كل شيء، كانت المنافسة جميلة، و كان يجب أن تتوّج البرازيل بلقب كأس العالم لكن الله قدر شيئا آخر”.
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