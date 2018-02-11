نيمار يستفز ريال مدريد بطريقته الخاصة

إستفز النجم البرازيلي “نيمار داسيلفا” لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مُنافسه في الدور ثمن النهائي للتشامبيونزليغ ريال مدريد الإسباني.

وذلك قبل موقعة الذهاب المُرتقبة بينهما يوم الأربعاء بملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وقام نيمار بوضع وشم جديد على فخذه يحمل كأس رابطة أبطال أوروبا إضافة إلى تاريخ تتويجه بها مع البارصا.

المُصادف للسادس جوان 2015 ضد اليوفي في نهائي برلين الذي إنتهى بثلاثية لهدف لصالح البلوغرانا.

وقام نيمار يوم أمس بنشر صورة الوشم الجديد ما فسره البعض بمحاولته إستفزاز الفريق الملكي قبل أيام فقط من المُباراة.