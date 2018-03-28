نيمار يضع شرط تعجيزي للبقاء مع باريس سان جيرمان

تأكد بشكل كبير أن النجم البرازيلي “نيمار دا سيلفا” هو من سيُحدد مُدرب فريقه “باريس سان جيرمان” الفرنسي الموسم المُقبل.

وأكد موقع “سبورت” أن نيمار يشترط تولي الفرنسي زين الدين زيدان مهمة تدريب الفريق الباريسي الموسم المُقبل للبقاء مع النادي.

وأضاف نفس الموقع وفقا للبرنامج الإسباني “الشرناتيجو” أن النجم البرازيلي يُريد من الرئيس “ناصر الخليفي” التعاقد مع “زيزو” الصيف القادم.

وللتذكير فإن جميع المؤشرات توحي بإقالة المُدرب الإسباني لباريس سان جيرمان أوناي إيمري بعد نهاية الموسم الحالي بسبب فشله الأوروبي.