نيمار يضغط على “البياسجي” للإنتقال لـ “ريال مدريد”

الرياضة
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نيمار يضغط على “البياسجي” للإنتقال لـ “ريال مدريد”
بقلم أمير بهلول

كشفت صحيفة “ماركا” خبايا صفقة خروج نيمار من باريس سان جيرمان، حيث أنّ والد البرازيلي سيكون سببا في إنتقال إبنه إلى ريال مدريد في الصائفة المقبلة.

وكشفت ذات المصادر، أنّ إدارة الملكي قد تحدثت مع نيمار في مناسبتين شهر مارس الماضي والبرازيلي منح موافقته لللعب في الملكي.

ورغم أنه مرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان، إلا أنّ لوالد نيمار خطة لإخراج إبنه من فرنسا وإعادته لإسبانيا من جديد.

وكشفت ذات المصادر، أنّ هناك بند في عقد “نيمار” يسمح له بالخروج مقابل 222 مليون أورو، لكن في جوان 2019.

غير أن النادي الملكي يريده هذه الصائفة ويريد حسم الصفقة مباشرة بعد نهاية المونديال.

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