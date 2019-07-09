“نيمار” يطلب رسميا الرحيل عن “باريس سان جيرمان”

أكد “ليوناردو” المدير الرياضي لـ “باريس سان جيرمان” أن البرازيلي “نيمار جونيور” أخبر إدارة الفريق على نيته في الخروج هذه الصائفة.

حيث طلب “نيمار” وبصفة رسميا الرحيل عن “باريس سان جيرمان” بعد مرور عامين فقط من انضمامه لهذا النادي الفرنسي في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم.

في نفس السياق، أكد “ليوناردو” أن إدارة “البياسجي” ستسمح لـ “نيمار” بالرحيل في حالة وصول عرض مغري وملائم لجميع الأطراف.

وحسب ما نشرته صحيفة “ماركا”، فإن “برشلونة” أبرز المهتمين بخدماته وتريد إدارة “البلوغرانا” استرجاع لاعبها البرازيلي.