“نيمار” يغادر “باريس سان جيرمان” في الصائفة المقبلة !

كشفت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، أن البرازيلي “نيمار جونيور” لديه إتفاق مع “باريس سان جيرمان” يخول له بمغادرة الفريق الفرنسي في الصائفة المقبلة.

وحسب ما ذكرته ذات المصادر، فإن وجهة “نيمار” ستكون “ريال مدريد” بنسبة كبيرة، حيث أن قيمة الصفقة ستكون 220 مليون في صيف 2019.

وفي حالة رحيل نجم “البياسجي” عن صفوف فريق العاصمة الفرنسية صيف 2020، فإن قيمة الصفقة ستكون في حدود 200 مليون أورو.

وتأتي هذه الأخبار، لتؤكد أن “بيريز” رئيس “ريال مدريد” رفض التحرك للتعاقد مع لاعب يعوض “رونالدو” لأنه يصر على التعاقد مع “نيمار” في الصائفة المقبلة.