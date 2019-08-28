نيمار يفاجئ محبيه و يشارك في مسلسل “La Casa De Papel”

يحقق المسلسل الإسباني الشهير La Casa De Papel نجاحا كبيرا وشهرة واسعة في كافة أنحاء العالم.

ويبدو أن صناع المسلسل قرروا مفاجأة الجمهور بظهور شخصيات جديد في الموسم الرابع.

فاجأ اللاعب البرازيلي نيمار جمهوره بإعلانه عن مشاركته في المسلسل الشهير، ليظهر على شاشات التليفزيون لأول مرة كممثل.

نشر نيمار عبر حسابه على Instagram فيديو ترويجي لشخصيته في المسلسل، في البداية يظهر شخص يرتدي قناع، ثم بعدها يكتشف الجمهور أنه نيمار.

وكتب تعقيبا على الفيديو: “استطعت أن أحقق أحد أحلامي وأن أكون جزءا من مسلسلي المفضل، واليوم استطيع أن أقدم لكم “جواو”.

كان نيمار صور مشاهده في المسلسل بداية العام الجاري، لكن شبكة Netflix أجلت عرضها بعد اتهامه باغتصاب عارضة أزياء برازيلية.

و عقب حصوله على البراءة من هذه التهمة قررت عرض مشاهده في الموسم الرابع.