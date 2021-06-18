نيمار يقترب من تحطيم رقم “بيلي”

أبدى النجم البرازيلي “نيمار جونيور” عن سعادته الكبيرة بعد دخوله تاريخ المنتخب البرازيلي، فهو بات ثاني أفضل هداف للمنتخب بعد الأسطورة “بيلي”، متجاوزا رقم “الفينومينو”، “رونالدو” وذلك بعد تسجيله في مرمى “البيرو” في “كوبا أمريكا”.

وقال “نيمار” في تصريحات صحفية: ” إنه شرف كبير لي أن أكون جزءا من تاريخ البرازيل، حقيقة حلمي كان اللعب للبرازيل وارتداء قميص المنتخب. لم أتخيل أنني سأصل إلى هذه الأرقام”.

يذكر أن نجم “السيليساو” وصل للهدف رقم 68 في 107 مباراة خاضها مع بلاده، في حين سجل “بيلي” 77 هدف في 92 مباراة خاضها مع “السامبا”.