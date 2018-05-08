نيمار يقترب من ريال مدريد مقابل 260 مليون أورو !!

يقترب نيمار من يوم لآخر من الإنضمام لريال مدريد حسب ما أكدته مختلف الصُحف الإسبانية، وستكون الصفقة قياسية حسب ما كشفته ذات المصادر.

وأكد برنامج “الشيرينغيتو” الشهير، أن نيمار جونيور سيكون لاعبا في صفوف الملكي الموسم المقبل.

وقال “إيندا” في البرنامج الشهير: “أنا لا أقول أن الريال يحاول التوقيع مع نيمار،، بل أقول أن نيمار سيكون لاعبا في صفوف الملكي الموسم المقبل”.

وأضاف: “الصفقة ستكون في حدود الـ 260 مليون أورو”.

يذكر أن البرازيلي انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان قادما من برشلونة مقابل 222 مليون أورو.