نيمار يقود “السامبا” لنهائي كوبا أمريكا

قاد البرازيلي “نيمار جونيور” منتخب بلاده للتأهل لنهائي كوبا أمريكا والتي تقام في “البرازيل” بعد تفوقه على منتخب البيرو بنتيجة 1-0، على أن يواجه إما منتخب الأرجنتين أو كولومبيا.

وتمكن “باكيتا” من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 35 بعد تمريرة سحرية من “نيمار” الذي يقدم في أداء كبير ويقترب من قيادة منتخب بلاده لتحقيق لقب جديد في كوبا أمريكا.

يذكر أن المباراة النهائية ستقام في ملعب “الماركانا” الشهير فجر يوم الأحد المقبل.