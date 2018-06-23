نيمار يكشف سرّ بكائه بعد الفوز على كوستاريكا

كشف نجم المنتخب البرازيلي “نيمار داسيلفا”، سرّ بكائه، بعد الفوز المحقق على منتخبه كوستاريكا بـ2-0، في ثاني جولات مونديال روسيا 2018.

ونشر نيمار، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، جاء فيها: “لا يعلم الجميع ما حدث لأكون متواجدا هنا في روسيا، يتحدثون كالببغاوات، لكن الفعل قليل”.

وأضاف: “كنت أبكي من شدة سعادتي بتحقيق الفوز، حياتي لن تكن سهلة على الإطلاق، الآن يستمر الحلم، الذي يعد هدفنا الأول، شكرا لكل اللاعبين”.

يذكر أن نيمار ساهم في فوز البرازيل على كوستاريكا، بتسجيله الهدف الثاني لصالح منتخب السامبا، بعد الهدف الأول من زميله كوتينيو.