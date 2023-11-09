نيمار ينفصل عن والدة إبنته لهذا السبب الصادم!

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي، والصفحات الإخبارية، بخبر إنفصال لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم الهلال السعودي الحالي، عن أم طفلته برونا بيانكاردي.

وكشف الصحفي تياغو سودري، في عموده بصحيفة “تيرا” البرازيلية، تفاصيل الانفصال بين نيمار وبرونا وأسبابه.

واحتفل نيمار وبرونا قبل شهر من الآن بميلاد إبنتهما مافيا، التي جاءت بعد 12 سنة من ميلاد نجله الأول داني لوكا.

وشهدت حياة نيمار وبرونا الكثير من الخلافات والشد والجذب الذي لم يخف على وسائل الإعلام. حيث إن مهاجم برشلونة الإسباني الأسبق كان دائم الخيانة لزوجته الحسناء.

وذكرت صحيفة “كوريرو برازيلينس” البرازيلية قبل عدة أيام أن نيمار خان برونا 92 مرة. وأن المرة الأخيرة التي كانت في حفل هي السبب في قرار الانفصال.

لكن رغم ذلك، فإن الصحيفة أكدت أن العلاقة بين الزوجين ستبقى ودودة بسبب الابنة المولودة حديثاً.

وعلقت برونا قبل أيام على القصة بشكل غير مفهوم بتغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام” قائلة: “لا تتوقع من شخص أن يتغير إذا كان لا يرى مشكلة فيما يقوم به”.

واستمرت علاقة نيمار وبرونا 3 سنوات منذ التقيا للمرة الأولى في 2020. وتبلغ برونا من العمر 29 عاماً وولدت في ساو باولو، ودرست التسويق وعرض الأزياء.

تفاصيل عقد الانفصال بين نيمار وزوجته

وأشارت الصحافة البرازيلية إلى أن نيمار وزوجته وضعا 3 بنود في عقد الانفصال بينهما، يتوجب على كل طرف الالتزام بها إلى أقصى حد.

وينص البند الأول في اتفاق الإنفصال أنه يحق لنيمار مقابلة ابنته مافي في أي وقت يريده، وأن تبقى معه أثناء العطلات. ويحق للاعب طلب سفر طليقته والإبنة له في العاصمة السعودية الرياض وقتما شاء.

أما البند الثاني فيتعلق بالنفقة التي سيدفعها البرازيلي لبرونا. وتتضمن كذلك الامتيازات الخاصة بمصاريف المربيات، والسكن الفاخر والسيارات والأمن الشخصي وما إلى ذلك.

البند الثالث والأخير يخص برونا، وهو ألا تتحدث عن نيمار في وسائل الإعلام أو عبر صفحاتها الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي. حين تكون هناك أي مشكلة تخص اللاعب أو جدل يثار حوله، بل لا يجوز لها مجرد ذكر اسمه.

يدفع نيمار لأم إبنه الأول مبلغ 21 ألفا و700 دولار شهريا، لكن بالنسبة لبرونا فسيكون مبلغ النفقة 40 ألفا و940 دولاراً شهريا. وهو ما يعادل ساعتين من راتبه في الهلال الذي يبلغ 200 مليون أورو في السنة.