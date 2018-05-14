نيمار يُتوّج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي 

الرياضة
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نيمار يُتوّج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي 
بقلم أمير بهلول

تُوّج البرازيلي “نيمار جونيور”، لاعب باريس سان جيرمان بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي هذا الموسم متفوقا على الجميع.

وقضى نيمار أول مواسمه في فرنسا بعد انضمامه لفريق العاصمة الفرنسية مقابل 222 مليون أورو.

وصرح نيمار بهذا الصدد: “قخور بجائزة أفضل لاعب في الدوري، وسعيد بما قدمته هذا الموسم مع البياسجي”.

وأضاف: “في كل نهاية موسم يكثر الحديث عن انتقالي من ناد لآخر، لكني مركز مع فريقي ومع منتخب البرازيل”.

يذكر أن نجم السيليساو تعرض لإصابة قوية في الكاحل أبعدته عن الملاعب لأكثر من 3 أشهر.

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