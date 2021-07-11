نيمار يُثير غضب البرازيليين بسبب صداقته مع ميسي

صنع كل من الأرجنتيني “ليونيل ميسي” و”نيمار جونيور” الحدث في مختلف المواقع الرياضية العالمية وأيضا مواقع التواصل الإجتماعي بعد نهائي “كوبا أمريكا” التي توج بها “ليو” لأول مرة في تاريخه رفقة منتخب “التانغو”.

وتبادل ميسي ونيمار الأقصمة وجلسا في النفق المؤدي لغرف الملابس بعد نهاية المباراة وماراسيم التتويج، حيث صنعت صورهما الحدث فالرياضة قبل كل شيء هي روح رياضية، فحتى وان كان التنافس على أشده فوق المستطيل الأخضر فينتهي ذلك مع نهاية المباراة.

في حين هاجم بعض البرازيليين “نيمار” وأكدوا أنهم لم يحترم الجماهير البرازيلية بعد خسارة “الكوبا” في حين كان سعيدا للغاية للغريم التقليدي على حد تعبيرهم.