نيمار يُصاب.. يَذرف الدموع ويغيب عن “كوبا أمريكا”

تعرض البرازيلي “نيمار جونيور” لإصابة قوية على مستوى الكاحل في مباراة “البرازيل” أمام “قطر” الودية فجر اليوم الخميس.

ولم يكمل نجم “باريس سان جيرمان” المباراة، أين غادرها في الدقيقة الـ 20 ذارفا الدموع، حيث كانت المباراة خاصة.

فبعد موجة الانتقادات والاتهامات التي طالته بسبب قضية “الإغتصاب”، لم يكن لينقصه سوى هذه الإصابة كما صرح أحد الصحفيين البرازيليين لصحيفة “ماركا”.

كما أكد الإتحاد البرازيلي لكرة القدم غياب “نيمار” وبصفة رسمية عن نهائيات “كوبا أمريكا”.

يذكر أن منتخب “السامبا” سيستهل منافسة “كوبا أمريكا” يوم 14 جوان المقبل