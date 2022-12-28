نيمار يُطرد مع البياسجي في أول مباراة بعد المونديال !

يبدو أن نيمار دا سيلفا، يمر بأسوء مرحلة في مشواره الكروي خاصة بعد الاقصاء من منافسة كأس العالم قطر 2022 من الدور ربع النهائي.

النجم الدولي البرازيلي طُرد بالبطاقة الحمراء خلال مواجهة فريقه باريس سان جيرمان أمام ستراسبورغ لحساب الجولة الـ16 من الدوري الفرنسي.

وتلقى نيمار بطاقة حمراء في الدقيقة الـ63 بعد الحصول على إنذارين في أقل من 120 ثانية.

وجاء الإنذار الأول بعد الاعتداء بدون كرة ضد توماسون لاعب ستراسبورغ.

أما البطاقة الصفراء الثانية، فقد نالها نيمار بداعي التحايل للحصول على ركلة جزاء في اللقاء.