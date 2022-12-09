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الرياضة

نيمار يُعادل بيلي كأفضل هداف في تاريخ البرازيل

بقلم حواز عبد النور
نيمار يُعادل بيلي كأفضل هداف في تاريخ البرازيل
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دخل أمسية اليوم الجمعة النجم الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، تاريخ مُنتخب السيليساو من أوسع الأبواب.

حيث أصبح لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أفضل هداف في تاريخ المُنتخب البرازيلي مناصفة مع الأسطورة، بيلي.

ووصل، نيمار، للهدف الـ77 بقميص البرازيل بتسجيله الهدف الأول في مرمى كرواتيا عند الدقيقة الـ105+1.

وفشل البرازيل في التأهل للدور نصف النهائي من منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.

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