نيم يُحدد قيمة “فرحات” ويُسهّل عملية رحيله !
بقلم أمير بهلول
كشفت مصادر صحفية فرنسية، أن نادي “نيم” أعطى الجزائري زين الدين فرحات الضوء الأخضر من أجل الرحيل عن الفريق مقابل 5 ملايين أورو فقط، وهو الذي يعتبر من أفضل الممررين الحاسمين في فرنسا في المواسم 3 الماضية سواء في الدرجة الثانية أو الأولى.
فرحات مطلوب في عدد من الأندية الفرنسية ابرزها: “أولمبيك مارسيليا” و”أولمبيك ليون”، كما أن نادي “غلاسكو رينجرز” بقيادة “ستيفن جيرارد” يريد التعاقد مع النجم الجزائري، وسيتعين على “زينو” القيام بالاختيار الصائب لأن مونديال قطر 2022 في المزاد.
رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=959261