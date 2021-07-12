نيم يُحدد قيمة “فرحات” ويُسهّل عملية رحيله !

كشفت مصادر صحفية فرنسية، أن نادي “نيم” أعطى الجزائري زين الدين فرحات الضوء الأخضر من أجل الرحيل عن الفريق مقابل 5 ملايين أورو فقط، وهو الذي يعتبر من أفضل الممررين الحاسمين في فرنسا في المواسم 3 الماضية سواء في الدرجة الثانية أو الأولى.

فرحات مطلوب في عدد من الأندية الفرنسية ابرزها: “أولمبيك مارسيليا” و”أولمبيك ليون”، كما أن نادي “غلاسكو رينجرز” بقيادة “ستيفن جيرارد” يريد التعاقد مع النجم الجزائري، وسيتعين على “زينو” القيام بالاختيار الصائب لأن مونديال قطر 2022 في المزاد.