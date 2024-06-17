نيوزيلندا تقدّم مساعدات إنسانية إلى غزة بقيمة 5 ملايين دولار

أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز, اليوم الاثنين, أن بلاده ستقدم دعما إضافيا بقيمة 5 ملايين دولار لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يشهد عدوانا صهيونيا وحشيا منذ السابع من أكتوبر 2024 .

وجاء ذلك في منشور له عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا)، أين وصف بيترز الأوضاع الإنسانية في غزة بـ “الكارثية”.

وقال وزير الخارجية النيوزيلندي:” سيقدم بلدي مبلغا إضافيا قدره 5 ملايين دولار لبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف من أجل المساعدات الغذائية والصرف الصحي والصحة.”

وأضاف ذات المسؤول:”وسيؤدي ذلك إلى رفع المساعدات الإنسانية النيوزيلندية للمنطقة إلى 22 مليون دولار.”

وللإشارة، كانت نيوزيلندا قد أعلنت الأسبوع الماضي استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”, بعد تعليقها أواخر جانفي الماضي.