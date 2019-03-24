نيوزيلندا تقيم مراسم ذكرى ضحايا الإعتداء الإرهابي نهاية الشهر الجاري

تقيم نيوزيلاندا يوم 29 مارس الجاري، مراسم تكريم ذكرى ضحايا الإعتداء الذي نفذه أسترالي في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش.

وأعلنت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، في بيان لها أن “مراسم الذكرى الوطنية ستكون مناسبة لجميع سكان منطقة كرايست تشيرش

والنيوزيلنديين وسكان العالم بأسره للتجمع والوقوف صفا واحدا تكريما لضحايا الهجوم الإرهابي.

وتابعت “خلال الأسبوع الذي مضى منذ الهجوم الإرهابي غير المسبوق، عرفت نيوزيلندا موجة من الألم والمحبة”.

هذه المراسم ستكون مناسبة جديدة لإظهار تعاطف النيوزيلنديين وتنوعهم وإنفتاحهم والقول إننا نحمي هذه القيم.

وستقام المراسم في كرايست تشيرش، كبرى مدن الجزيرة الجنوبية من نيوزيلندا .

حيث إرتكب المهاجم المؤيد لنظرية تفوق العرق الأبيض مجزرة في 15 مارس في مسجدين خلال صلاة الجمعة، راح ضحيتها خمسون شخصا.