نيوزيلندا تنظم مراسم وطنية لتأبين ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين

بدأت في نيوزيلندا اليوم الجمعة، مراسم وطنية إحياءً لذكرى ضحايا هجمات إرهابية على مسجدين في كرايستشرين قتل فيهما عشرات الأشخاص قبل أسبوعين.

أقيمت المراسم بمشاركة عشرات آلالاف من الأشخاص وبحضور رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن

والحاكمة العامة باتسي ريديي ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسوني وأكثر من 100 من شخصية دولية معروفة.

وبعد كلمة ترحيب خاطبت عمدة كرايستشيرش لياني دالزيل الجمهور قائلة إن”الكراهية ليست لها مكان هنا”.

وإستقبل فريد أحمد الناجي من الهجوم الإرهابي على مسجد النوري بتصفيق حار لدى صعوده على المنصة.

وقرأ أعضاء المجتمع الإسلامي في نيوزيلندا أسماء الضحايا الـ50 الذين لقوا قتلوا في الهجمات الإرهابية.

وحظيت كلمة رئيسة الوزراء “جاسيندا أرديرن” بتصفيق حار من جانب الحشد.

وقالت: “العنف والتطرف بكل أشكالهما غير مرحب بهما هنا، لقد أظهرنا ذلك خلال الأسبوعين الماضيين، لقد أظهرتم ذلك بالفعل”

مضيفة أن “العالم سقط في حلقة مفرغة من التطرف تولد التطرف ولابد أن تنتهي”.