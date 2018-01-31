نيوكاستل يتفق مع ليستر على استعارة سليماني

يتجة الدولي الجزائري إسلام سليماني، للإنظمام لنادي نيوكاستل يونايتد الإنجليزي، خلال الميركاتو الجاري على شكل إعارة من ناديه ليستر سيتي.

وكشفت شبكة “سكاي سبورت”، عن توصل إدارة نيوكاستل، لإتفاق مع نظيرتها من ليستر سيتي، لإستعارة سليماني إلى غاية نهاية الموسم الجاري.

ولم يكشف، المصدر عن وجود بند بخصوص إمكانية شراء نادي نيوكاستل، لعقد إسلام سليماني، عند نهاية فترة الإعارة.

ويستم ترسيم هذه الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، لتتحدد أخيرا وجهة مهاجم الخضر، بعد التنافس الكبير بين عديد الأندية على خدماته.

وفي سياق منفصل، كشفت تقارير أخرى، عن معاناة سليماني من إصابة، سيغيب بسببها عن الميادين لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.