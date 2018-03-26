نيوكاسل يتجه للتخلي عن سليماني !

كشفت بعض المصادر الصحفية الإنجليزية أن إدارة “نيوكاسل” تتجه للتخلي عن خدمات سليماني الذي لم يشارك مع الفريق رغم تعاقده معه في الميركاتو السابق.

كثرة إصابات “إسلام سليماني” جعلت من الإدارة تفكر في تدعيم الفريق الموسم المقبل بأسماء أخرى.

كما أن جماهير “الماغبايس” هاجمت المدرب “بينيتيز” الذي جلبه للفريق وهو مصاب.

وفي حالة عدم مشاركته في نهاية الشهر الجاري مع فريقه فإن أول مباراته ستكون يوم 15 أفريل المقبل.

يذكر أن اللاعب الجزائري وقع مع “نيوكاسل” على شكل إعارة لمدة 6 أشهر مع أحقية شراء عقده في نهاية الموسم.