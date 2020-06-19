نيوكاسل يمدد السوسبانس بخصوص مصير بن طالب

قررت إدارة نادي نيوكاسل الإنجليزي، تأجيل الفصل في مستقبل الدولي الجزائري نبيل بن طالب، مع الفريق، إلى غاية نهاية الموسم الجاري.

وحسب وسائل إعلام ألمانية، مدد مسؤولو النادي الإنجليزي، فترة إعارة بن طالب، من ناديه شالك الألماني، إلى غاية نهاية الموسم الجاري، بالنظر لاستئناف منافسة البريميرليغ.

وفضلت إدارة نيوكاسل، الاحتفاظ بخدمات الدولي الجزائري، مؤقتا، قبل الفصل في مصيره نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن نادي شالك الألماني، المالك لعقد نبيل بن طالب، أبدى استعداده للتخلي عن خدماته نهائيا، إلا أن مسؤولو نيوكاسل مترددون في تفعيل بند شراء عقده.