نيوكاسل يونايتد يضع أنيس حاج موسى ضمن اهتماماته الصيفية

يواصل الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، جذب اهتمام الأندية الأوروبية بفضل المستويات المميزة التي يقدمها مع فينورد الهولندي.

وبحسب الصحفي البلجيكي، ساشا تافولييري، فإن إدارة النادي الإنجليزي، تسعى إلى تدعيم خطها الهجومي بعناصر جديدة، حيث يبرز اسم حاج موسى ضمن القائمة المختصرة للاعبين المستهدفين هذا الصيف.

وقدم الجناح الجزائري البالغ من العمر 24 عامًا مستويات مميزة مع ناديه فينورد، ما جعله محط أنظار عدة أندية أوروبية تسعى للاستفادة من إمكانياته الفنية وسرعته الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق في الخط الأمامي.

ورغم أن اهتمام نيوكاسل لم يتحول بعد إلى عرض رسمي، إلا أن إدراج اسم اللاعب ضمن قائمة المرشحين يعكس المكانة التي بات يحظى بها على الساحة الأوروبية، خاصة بعد تألقه اللافت في الدوري الهولندي.

ويبدو أن أسهم الدولي الجزائري مرشحة للارتفاع أكثر في سوق الانتقالات، لاسيما مع اقتراب مشاركته في نهائيات كأس العالم رفقة “الخضر”، وهي واجهة عالمية قد تعزز من مكانته وتفتح أمامه أبواب الانتقال إلى أحد أكبر الأندية الأوروبية.