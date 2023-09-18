الوطني نيويورك.. الرئيس تبون يستقبل نظيره السويسري بقلم أسماء.ع نشر في 18 سبتمبر 2023 - 17:12 شارك غرِّد أرسل 1621 0 استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مقر إقامته في مدينة نيويورك، نظيره السويسري ألان برسات. رابط دائم : https://nhar.tv/skKiG اقرأ أيضا وزير الخارجية: نحن ضد الحل العسكري فكيف سنفتح مجالنا الجوي! الوطني 29 أوت سوناطراك تطلق أوّل منصة رقمية للإبلاغ عن الفساد والرشوة الوطني 10 سبتمبر المجلس الرئاسي الليبي يؤكد لسفير الجزائر رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الوطني 03 سبتمبر فتح الخط الجوي الجزائر-كراكاس.. محور نقاش شرفة وسفير فنزويلا الوطني 06 سبتمبر هذا هو موعد صب أول راتب للأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية الوطني 10 سبتمبر رئيس الجمهورية يتوجه إلى نيويورك الوطني 16 سبتمبر تدمير 7 مخابئ للإرهاب وحجز قنطار كيف قادم من المغرب الوطني 06 سبتمبر اكتشاف 10 حقول جديدة للغاز والبترول خلال السداسي الأول من 2023 الوطني 29 أوت عفرة: 6 آلاف متضرر من حرائق الغابات.. وهذه أسباب إندلاعها الوطني 18 سبتمبر حصيلة ثقيلة.. هلاك 12 شخصا في الحوادث خلال يومين! الوطني 09 سبتمبر