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نيويورك.. الرئيس تبون يستقبل نظيره السويسري

بقلم أسماء.ع
نيويورك.. الرئيس تبون يستقبل نظيره السويسري
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استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مقر إقامته في مدينة نيويورك، نظيره السويسري ألان برسات.

رابط دائم : https://nhar.tv/skKiG
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