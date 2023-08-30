نيويورك.. السماح برفع أذان صلاة الجمعة عبر المكبرات في المساجد

وقع عمدة نيويورك “إريك آدمز”، مرسوما يسمح برفع الأذان عبر مكبرات الصوت الخارجية في مساجد المدينة أوقات صلاة الجمعة، وفي صلاة المغرب خلال شهر رمضان.

وقال آدامز في مؤتمر صحفي الثلاثاء: “نحن نقضي على البيروقراطية ونقول صراحة إنه إذا كنتم في أي مكان عبادة. فلن تحتاجوا إلى تقديم طلب للحصول على إذن لرفع أذان صلاة الجمعة بقوة”.

وخلال مؤتمر حضره ممثلون عن مختلف الجمعيات والمؤسسات الإسلامية قال آدامز: “أنتم أحرار في ممارسة شعائركم الدينية في نيويورك، وأنا فخور، إننا أخيرا نقوم بذلك اليوم”.

ومشيرًا إلى أن الإسلام، مثل المسيحية واليهودية والأديان الأخرى، عنصر مهم في ثقافة نيويورك. وأن المساجد تساعد بشكل كبير في مكافحة الجريمة والمهاجرين غير الشرعيين. قال آدامز: “نحن مصممون على منحكم الاعتراف الذي تستحقونه”.

وبموجب القرار الذي اتخذته البلدية، سيتم رفع الأذان عبر المكبرات الخارجية في أوقات صلاة الجمعة. بين الساعة 12:20 و13:30، وفي وقت الإفطار في رمضان، شرط أن يظل عند “مستوى معقول”.